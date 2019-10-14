Светофор на перекрестке улиц Тыныстанова и Жумабека просит поставить бишкекчанин

Жители Бишкека просят установить светофор на перекрестке улиц Тыныстанова и Жумабека. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«ГУБДД заявляло, что светофор устанавливать не будут, потому что перекресток считается безопасным и малоиспользуемым. Но по факту он один из самых опасных в городе. Со второстепенной все время кто-то летит, не пропуская тех, кто на главной. Просто ужаснейший перекресток, прямо возле МВД!» — написал он.

Напомним, ранее управление городского транспорта мэрии Бишкека подготовило и утвердило титульный список светофоров на 2019 год.

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