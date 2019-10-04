Бишкекчане просят пустить общественный транспорт по улице Профсоюзной. Об этом 24.kg сообщил читатель.

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Он напомнил, что в 2017 году мэрия Бишкека пробила улицу Профсоюзную, связав Фучика и Кустанайскую.

«Сделали замечательную дорогу, установили остановки, но общественный транспорт так и не пустили», — сообщил он.

Отметим, ранее бишкекчане попросили восстановить автобусный маршрут № 9, а жители села Кок-Джар просят либо увеличить количество маршруток № 200, либо пустить по нему автобус.

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