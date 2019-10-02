Чудаки парковки. Машины на зебре создают опасность для пешеходов

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Некоторые водители оставляют автомобили на зебре. Машины не только затрудняют переход, но и загораживают обзор, что опасно.

Этот водитель занял разметку на улице Токтогула.

Фото читателя. Чудаки парковки

Загородил проход и этот автомобиль. Фото сделали на улице Ибраимова возле площади Победы.

На территории рынка «Дордой-Дыйкан» автолюбитель тоже встал на разметке, хотя рядом места для парковки вполне достаточно.

Фото читателя. Чудаки парковки

На вагончик с продажей сладостей возле ТРЦ «Бишкек Парк» жалуются не первый раз. «Фургон перекрывает угол обзора пешеходам при переходе дороги. А движение здесь интенсивное», — написал читатель.





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