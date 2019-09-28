В Бишкеке на бульваре Эркиндик вновь появились батуты

На бульваре Эркиндик в Бишкеке вновь установили батут. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, два года назад ввели запрет на установку батутов и долгое время его соблюдали.

«Но буквально на этой неделе у памятника Михаилу Фрунзе установили огромный батут... Он не только портит вид одного из самых красивых мест города и совершенно не вписывается в архитектурный ансамбль привокзальной площади и начала бульвара, но и представляет опасность для детей», — написал он.

Читатель просит мэрию, экотехинспекцию и другие надзорные органы проверить законность установки батута.

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