20:05
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Куда катимся? Бишкекчанка нашла четыре ошибки в тетради после проверки учителем

Бишкекчанка Айнагуль Елебесова нашла в тетради ученицы четыре ошибки, не замеченные учителем. Об этом она написала в группе «Черный список» в социальной сети Facebook.

По ее словам, тетрадь принадлежит ученице 6-го класса школы-гимназии № 70.

«Проверяя работу, нашла четыре ошибки. Это после того, как проверил учитель и выставил оценку. Мало того, преподаватель сам допустил ошибку при исправлении. Число двадцать третье сентября было написано слитно. Ученица сказала, что так пишет учитель на доске», — написала она.

Айнагуль Елебесова просит Министерство образования провести аттестацию среди столичных преподавателей.

«Куда катимся? Кто работает и дает «знания» нашим детям? Я в ужасе», — написала она и добавила, что ее исправления сделаны карандашом.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 186
Версия для печати
Материалы по теме
Комитет парламента поддержал Каныбека Исакова на пост министра образования
Каныбека Исакова предлагают на должность министра образования
Генпрокуратура выявила нарушения при закупке адаптированных российских учебников
Очередной скандал в Минобразования. Bновь учебники
Правительство увидело недостатки в работе Министерства образования
Минобразования обещает полностью оснастить все школы компьютерами в 2020 году
Проблемы с дипломами. Выпускники КТУ не могут проверить подлинность по QR-коду
«Примите моего ребенка в школу». В Кыргызстане стартовала ежегодная акция
Минобразования купит адаптированные российские учебники за 91 миллион сомов
В школах увеличили часы на изучение иностранного языка
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
По&nbsp;Боомскому ущелью едет военная техника По Боомскому ущелью едет военная техника
В&nbsp;Чуйском областном роддоме пациенты вынуждены лежать на&nbsp;полу В Чуйском областном роддоме пациенты вынуждены лежать на полу
Водитель фуры сломал все, пока пытался повернуть на&nbsp;перекрестке Водитель фуры сломал все, пока пытался повернуть на перекрестке
Бизнес
MegaCom запустил тарифную опцию &laquo;Социальная&raquo; специально для пенсионеров и&nbsp;ЛОВЗ MegaCom запустил тарифную опцию «Социальная» специально для пенсионеров и ЛОВЗ
КИТ-2019. В&nbsp;Кыргызстане появилось приложение для защиты детей O! Safe Kids КИТ-2019. В Кыргызстане появилось приложение для защиты детей O! Safe Kids
КИТ-2019: Концепт &laquo;Государство как платформа&raquo; интегрирован в&nbsp;приложение &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; КИТ-2019: Концепт «Государство как платформа» интегрирован в приложение «Мой О!»
Мобильный оператор&nbsp;О! открыл IT-форум &laquo;КИТ-2019&raquo; и&nbsp;отметил лучших из&nbsp;лучших Мобильный оператор О! открыл IT-форум «КИТ-2019» и отметил лучших из лучших