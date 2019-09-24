Куда катимся? Бишкекчанка нашла четыре ошибки в тетради после проверки учителем

Бишкекчанка Айнагуль Елебесова нашла в тетради ученицы четыре ошибки, не замеченные учителем. Об этом она написала в группе «Черный список» в социальной сети Facebook.

По ее словам, тетрадь принадлежит ученице 6-го класса школы-гимназии № 70.

«Проверяя работу, нашла четыре ошибки. Это после того, как проверил учитель и выставил оценку. Мало того, преподаватель сам допустил ошибку при исправлении. Число двадцать третье сентября было написано слитно. Ученица сказала, что так пишет учитель на доске», — написала она.

просит Министерство образования провести аттестацию среди столичных преподавателей.

Айнагуль Елебесова

«Куда катимся? Кто работает и дает «знания» нашим детям? Я в ужасе», — написала она и добавила, что ее исправления сделаны карандашом.

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