Мэрия не выполняет обещание. В микрорайоне «Джал» до сих пор не построили аллею

В микрорайоне «Джал» мэрия обещала доделать пешеходную аллею еще весной, но так ничего не сделала. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его данным, в конце весны в район приезжал мэр Бишкека Азиз Суракматов с командой. «Он высказал много замечаний о недоделанной работе, в частности аллее. Это освещали СМИ. Но ничего с тех пор не сделано. У нас любят показухой чиновники заниматься», — сообщил читатель.

Отметим, жители микрорайона неоднократно сообщали об этой аллее. По их словам, закончить ремонт столичные власти не могут уже несколько лет. В муниципалитете обещали обустроить тротуар до конца года.

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