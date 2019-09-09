В школах собирают деньги на половые тряпки, веники и зарплату уборщицам

В школах Бишкека собирают деньги на половые тряпки, веники, чайник, марлю, мел и зарплату уборщицам. Об этом 24.kg сообщили родители.

По их данным, родителей просят сдать 500 сомов на школьные нужды.

«Список очень длинный. На все нужды школы с каждого ученика требуют по 50 сомов каждый месяц, а в год — 500 сомов. Классная руководительница сказала, что надо сдать сразу за год. В школе две тысячи учеников, так что можно сразу собрать 1 миллион сомов. Неужели государство не выделяет деньги даже на зарплату техничек и охрану школы?» — задаются вопросами родители.

В социальных сетях также публикуют фотографии из родительских WhatsApp-групп со списком необходимых вещей для школы. По словам родителей, в некоторых школах столицы собирают до 700 сомов.

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