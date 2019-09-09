Замена целых арычных лотков вызывает недоумение жителей Бишкека

На улице Гоголя (ниже Огонбаева) демонтировали целые лотки. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Зачем ломать целые лотки, чтобы заменить новыми? Поставили бы лучше там, где их нет вообще», — написал он.

Ранее читатели сообщили, что на улице Боталиева пропали бордюры. Как ответили в мэрии, их демонтировали подрядчики, ремонтировавшие дорогу. Бордюры, а также арычные лотки здесь оказались некачественными.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.