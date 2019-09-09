23:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Замена целых арычных лотков вызывает недоумение жителей Бишкека

На улице Гоголя (ниже Огонбаева) демонтировали целые лотки. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Зачем ломать целые лотки, чтобы заменить новыми? Поставили бы лучше там, где их нет вообще», — написал он.

Ранее читатели сообщили, что на улице Боталиева пропали бордюры. Как ответили в мэрии, их демонтировали подрядчики, ремонтировавшие дорогу. Бордюры, а также арычные лотки здесь оказались некачественными.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 37
Версия для печати
Материалы по теме
Арычные лотки в Караколе упираются в канализационные люки
Водой из арыка заливает двор дома на улице Ибраимова в Бишкеке
В Джалал-Абаде установили некачественные арычные лотки
Бишкекчане удивляются, как собираются поливать город с новыми бетонными лотками
В Бишкеке демонтировали объекты, мешающие восстановлению ирригации
В жилмассиве «Мурас-Ордо» строят павильон. Фундамент стоит в арыке
После ремонта арыков в 7-м микрорайоне Бишкека остался строймусор
Горожане продолжают жаловаться на плохую ирригацию
Из-за отсутствия ирригации в бишкекском 8-м микрорайоне заливает двор
По вине дорожников жители села Лебединовки могут остаться без поливной воды
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Полив деревьев в&nbsp;Бишкеке обернулся &laquo;дождем&raquo; в&nbsp;подземке Полив деревьев в Бишкеке обернулся «дождем» в подземке
Ночная стычка леопарда и&nbsp;дикобраза попала на&nbsp;видео Ночная стычка леопарда и дикобраза попала на видео
Водитель троллейбуса нарушил Правила дорожного движения Водитель троллейбуса нарушил Правила дорожного движения
Бизнес
В&nbsp;Международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; отметили День комуза В Международном аэропорту «Манас» отметили День комуза
Новый MegaStore в&nbsp;Канте дарит &laquo;золотые&raquo; номера в&nbsp;коде 999 и&nbsp;скидки на&nbsp;смартфоны Новый MegaStore в Канте дарит «золотые» номера в коде 999 и скидки на смартфоны
&laquo;Бакай Банк&raquo; приглашает всех принять участие в&nbsp;забеге &laquo;Сохраним снежного барса&raquo; «Бакай Банк» приглашает всех принять участие в забеге «Сохраним снежного барса»
Технология 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О!. Увеличены емкость и&nbsp;охват в&nbsp;регионах Технология 4G LTE от О!. Увеличены емкость и охват в регионах