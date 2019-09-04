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Агент 024

Возле мусорных контейнеров в Караколе образуется свалка

Возле мусорных контейнеров в микрорайоне «Кашка-Суу» города Каракола образуется свалка. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Под окнами между домами № 9 и № 10 стоят 11 контейнеров для сбора мусора.

«По нормам все должно находиться в 20 метрах от жилых домов. У нас нет даже и пяти. В МП «Тазалык» на наши просьбы внимание не обращают. Мусор вывозят 1-2 раза в неделю, но не весь, и свалка все равно образуется», — написал читатель.

Из-за этой свалки невозможно открыть окна: мухи и ужасный запах.

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