Возле мусорных контейнеров в Караколе образуется свалка

Возле мусорных контейнеров в микрорайоне «Кашка-Суу» города Каракола образуется свалка. Об этом 24.kg сообщил читатель.
Под окнами между домами № 9 и № 10 стоят 11 контейнеров для сбора мусора.
«По нормам все должно находиться в 20 метрах от жилых домов. У нас нет даже и пяти. В МП «Тазалык» на наши просьбы внимание не обращают. Мусор вывозят 1-2 раза в неделю, но не весь, и свалка все равно образуется», — написал читатель.
Из-за этой свалки невозможно открыть окна: мухи и ужасный запах.
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