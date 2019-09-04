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Сюжет: Чудаки парковки (105)

Чудаки парковки. Машины оставляют на остановках общественного транспорта

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Читатели постоянно жалуются на водителей, чьи машины стоят на остановках общественного транспорта. В основном нарушители — это таксисты, которые стоят тут в ожидании клиента. Они мешают и пешеходам, и водителям.

Но на остановках паркуются не только таксисты. Этот водитель стоял в 4-м микрорайоне столицы. «Общественный транспорт должен был объезжать этого чудака», — написал читатель.

Фото читателя. Чудаки парковки

А этот автолюбитель позаботился о том, чтобы не мешать транспорту.

К некоторым остановочным пунктам невозможно подъехать. Это остановка на улице П.Лумумбы.

Фото читателя. Чудаки парковки

А это возле Ошского рынка, где вице-мэр Бишкека Азиз Алымкулов накануне поручил навести порядок.

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