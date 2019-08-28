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Сюжет: Чудаки парковки (102)

Чудаки парковки. Из-за нарушителей не могла проехать пожарная машина

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Водители не боятся оставлять машины под запрещающими знаками. Вот обычная картина на перекрестке проспекта Чуй и улицы Исанова.

Фото читателя. Чудаки парковки

А это возле «Бишкек Парка» на улице Киевской.

Фото читателя. Чудаки парковки

Читатель показал улицу Боконбаева. Из-за стоящих авто не могла проехать пожарная машина.

На перекрестке улиц Московской и Гоголя таксист остановился на разметке пешеходного перехода.

Фото читателя. Чудаки парковки
На зебре на улице Шопокова стоял и этот внедорожник. Парковщик, очевидно, не против.

Фото читателя. Чудаки парковки

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