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Агент 024

Дорожный знак, который может привести к ДТП, установлен на улице Абдрахманова

На перекреске улиц Абдрахманова и Куренкеева повесили дорожный знак, который может привести к ДТП. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Глядя на знак, едущие по второй полосе водители могут подумать, что им разрешен поворот направо. Но если они повернут, то могут столкнуться с машиной на первом ряду, которым разрешен проезд прямо.

«Дорожники, видимо, хотели запретить поворот налево, так как Куренкеева закрыта на ремонт. Но тогда необходим круглый знак. Тогда было бы все понятно», — написал он.

Напомним, ранее читатель 24.kg прислал фото противоречащих друг другу указателей.

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