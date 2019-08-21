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Сюжет: Чудаки парковки (100)

Чудаки парковки. Машина ГУБДД заехала на пешеходную зону

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Возле входа в Дом правительства на улице Фрунзе на пешеходной зоне стояла машина ГУБДД.

Немного дальше, возле Исторического музея, автомобиль припарковали на тротуаре в Дубовом парке.

Перегородил пешеходную часть и водитель, который устроил парковку на газоне, на перекрестке бульвара Молодой Гвардии и улицы Московской.

Жители Каракола жалуются на автовладельцев, загородивших проход. «Где ходить пешеходам? Иногда идешь с детьми и приходиться обходить машины по дороге», — сетует читатель.

На пересечении улиц Жибек Жолу и Курманджан Датки сразу несколько водителей стояли под знаком «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

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