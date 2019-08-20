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Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (344)

Перекопали и забыли. Бишкекчане просят восстановить улицу Чокморова

Бишкекчане просят восстановить дорожное покрытие на улице Чокморова, которое перекопали во время реконструкции тепловой сети. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, ремонт провели в 2018 году.

«Вместо асфальта сделали гравийную насыпь. За зиму и весенне-летние дожди она превратилась в аттракцион. Весной — лужи по щиколотку, летом — пыль столбом. Едешь на машине — цепляешься днищем, везти коляску невозможно», — написал он.

Читатель добавил, что тротуаров и арыков на отрезке между улицами Уметалиева и Турусбекова нет, вся вода на дороге.

«В Бишкектеплосети нам ответили, что в объем работ по реконструкции тепловой сети не включены затраты на восстановление асфальтобетонного покрытия и элементов благоустройства. Наша улица фигурировала в списке восстановления дороги в 2018-м, но в этом году ее нет. Обратились месяц назад в мэрию, ответа нет», — написал он.

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