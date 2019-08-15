Ремонт улицы Московской. Жители Бишкека просят отремонтировать тротуары

Жители Бишкека просят отремонтировать тротуары на улице Московской. Об этом 24.kg сообщил читатель.
«Мэрия проводит ремонт улицы Московской второй раз за последние восемь лет. А вот тротуар между проспектом Манаса и улицей Табышалиева возле турецкого лицея все мэры на протяжении более 20 лет обещают каждый год отремонтировать. По тротуару пройти небезопасно, а пожилые люди и родители с детьми этот участок обходят по противоположной стороне улицы Московской», — написал он.
Напомним, ремонт улицы Московской в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека» начался 14 августа. Закрыт отрезок от проспекта Манаса до бульвара Молодой Гвардии.
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