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Сюжет: Чудаки парковки (98)

Чудаки парковки. Читатели просят поставить заграждения в Дубовом парке

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Некоторые водители продолжают заезжать в Дубовый парк. «Если они не понимают, что сюда заезжать нельзя, то надо закрыть все въезды заграждениями», — предложил читатель.

Еще один таксист стоял на остановке для общественного транспорта. «Троллейбус не мог нормально высадить пассажиров из-за вот такого чудака», — написал бишкекчанин.

Фото читателя. Чудаки парковки

А этот водитель встал на разметке пешеходного перехода.

Фото читателя. Чудаки парковки

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