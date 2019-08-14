Чудаки парковки. Читатели просят поставить заграждения в Дубовом парке

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Некоторые водители продолжают заезжать в Дубовый парк. «Если они не понимают, что сюда заезжать нельзя, то надо закрыть все въезды заграждениями», — предложил читатель.

Еще один таксист стоял на остановке для общественного транспорта. «Троллейбус не мог нормально высадить пассажиров из-за вот такого чудака», — написал бишкекчанин.

Фото читателя. Чудаки парковки

А этот водитель встал на разметке пешеходного перехода.

Фото читателя. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.