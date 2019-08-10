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Агент 024

Бишкекчане жалуются на состояние маршруток. Мэрия беседует с перевозчиками

Решить проблемы с общественным транспортом мэрии не удается уже не один год. Муниципальных автобусов и троллейбусов как не хватало, так и не хватает, а условия и состояние маршруток у бишкекчан вызывают возмущение.

1Держаться за воздух

Выходить на рейс со сломанными поручнями — легко. Удобство и безопасность пассажиров, похоже, у водителя не в приоритете. Держаться людям, видимо, стоит за воздух или набиваться, как селедки в банке, а падать в случае резкого торможения — на соседа. Такой бус курсирует, в частности, по маршруту № 118.

В управлении гортранспорта муниципалитета сообщают, что неисправность будет устранена в ближайшее время. Но не исключен факт, что завтра читатели не обнаружат подобные факты вновь.

2Нам не по пути

В погоне за прибылью водители бусов часто нарушают Правила дорожного движения. К этому бишкекчане уже привыкли, хотя регулярно присылают жалобы. Не меньше возмущения вызывает у пассажиров, когда их пересаживают из одного буса в другой. Часто так делают водители маршрута № 101 в районе Аламединского рынка. Дальше люди вынуждены ехать в переполненном транспорте.

В управлении гортранспорта мэрии заявили, что с руководством фирмы-перевозчика и бригадиром маршрута проведут профилактическую работу. Любимый, кстати сказать, ответ муниципалитета — обещать что-то сделать.

3Дышать запрещается

Поговорят и с руководством фирмы «Акжолтой», которая обслуживает маршрут № 164. Читатели пожаловались, что в маршрутке, курсирующей по нему, не открываются окна и люки. А водитель на жалобы пассажиров грубит.

4Дерево или дорожный знак

Дорожные знаки тоже в рекордсменах проблем в городской инфраструктуре, на которые жалуются бишкекчане. То указатели стоят вверх тормашками, то вводят в заблуждение, по какой ехать полосе. А зачастую они неправильно установлены или закрыты ветвями. Как на улице Токтогула.

Обычно решение находится быстро — ветки просто обрезают. Но в данном случае Бишкекзеленхоз считает, что целесообразнее передвинуть сам знак, иначе придется сносить дерево. Пока в мэрии не ответили, в чью пользу перевесит чаша весов.

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