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Агент 024

Дорожный знак на улице Токтогула не видно из-за деревьев

На пересечении улиц Токтогула и Тоголока Молдо дорожный знак не видно из-за деревьев. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Знак «Направление движения по полосам» почти не виден. Его полностью можно разглядеть с расстояния не более 10 метров, уже перед перекрестком, что создает проблемы водителям», — написал он.

Ранее читатель сообщил, что дорожные знаки не видно из-за деревьев на улице Курманджан Датки.

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