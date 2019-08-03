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Агент 024

Заменим, исполним. Любимые ответы мэрии на жалобы горожан

Как не вспомнить крылатое выражение про ежа — гордую птицу, которая не полетит, пока не пнешь, видя, как мэрия годами не видит проблем. И только после сообщения «агентов 024» у чиновников открываются глаза. Но зачастую реакция муниципалитета ограничивается пустыми обещаниями.

1Столб заменят

Более года городские власти не замечали аварийный столб троллейбусной линии на пересечении улиц Тимура Фрунзе и Тойгонбаева. В него въехал автомобиль и повредил.

Лишь когда об этом сообщил читатель, на место выехали специалисты Бишкекского троллейбусного управления для проведения технического обследования.

Новую опору обещают установить уже в это воскресенье, 4 августа, а убрать старую планируют на следующей неделе.

А вот на схожую жалобу об аварийной опоре линии электропередачи на улице Абдрахманова мэрия готовит ответ уже почти месяц. Наверное, ищут ответственного.

2Асфальт положат новый

Обещают в августе восстановить асфальт на тротуаре на улице Шопокова, который провалился через год после укладки.

Бишкекасфальтсервис выдал предписание ОсОО «Труте» о восстановлении тротуара за свой счет. 

Кстати, читатели обнаружили уже не один провал на недавно отремонтированных улицах столицы. В муниципалитете традиционно отвечают, что все устранят за счет подрядчика. Однако почему-то до сих пор реальных мер к тем, кто сдавал и принимал такую работу, нет.

3Знак перевернули

Читатели часто сообщают о перевернутых, неправильно установленных или вводящих в заблуждение дорожных знаках. Тут городские службы реагируют достаточно оперативно и недочеты устраняют. Как, например, на пересечении улиц Ахунбаева и Муромской.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии

Но куда смотрит армия чиновников, сотрудников соответствующих служб при установке, неизвестно, пожалуй, даже им самим.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024
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