На Иссык-Куле перестали работать сразу три источника минеральной воды

В селе Чон-Орукту закрывают уже третий источник минеральной воды «Керемет-Суу». Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, расположенные на этой же скважине источники «Дельфин» и «Билал» тоже не работают. Более того, на месте «Керемет-Суу» появилась спецтехника, которая закапывает бассейны. Местные жители предположили, что источник дохода понадобился кому-то из чиновников.

«Бассейны не смогли сломать с помощью спецтехники, поэтому засыпают. Постройки начали сносить. Люди остались без работы, а район — без достопримечательности. Могли бы сделать это хотя бы после сезона», — возмущается читатель.

Он рассказал, что источники «Дельфин» и «Билал» закрыты якобы из-за отсутствия воды. Но она есть, только теперь бежит в арык. Предприниматели уже протянули трубу и наполнили водой пластиковые бассейны неподалеку.

Аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев рассказал 24.kg, что на этом участке у трех предпринимателей есть лицензия на пользование минеральными водами. При этом скважина с водой находится на территории «Керемет-Суу».

«У этой компании еще в 2018 году отозвали лицензию, потому что земли, на которых были бассейны, относятся к землям сельскохозяйственного назначения. Решением суда предписано привести пользование территорией в соответствие с назначением. В 2018-м мы компанию не трогали, чтобы не срывать сезон. Мы ждали, чтобы ее представители узаконили земельные участки», — рассказал Данир Иманалиев.

После того как у «Керемет-Суу» отозвали лицензию, они отключили воду предпринимателям и подали в суд о принудительном соблюдении сервитута.

«В течение четырех дней решение суда вступит в силу. Тогда можно будет забрать воду. У владельцев «Керемет-Суу» есть еще участки, которые позволяют строительство бассейнов. Поэтому в компании действительно решили закопать бассейны на этой территории. Скорее всего, воду переведут туда», — заключил аким Иссык-Кульского района.

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