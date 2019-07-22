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Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (329)

На Жибек Жолу новый асфальт растаял и покрылся волнами

Буквально месяц назад на улице Жибек Жолу положили новый асфальт. Но он уже плавится, на дороге появились волны. Об этом в социальной сети Facebook сообщил пользователь Bakyt Aktan Bild.

«Это участок абсолютно новой дороги по Жибек Жолу, от Фучика до проспекта Манаса... Асфальт буквально растаял и продолжает таять прям на глазах», — отметил он и подчеркнул, что положили его буквально месяц назад.

«У меня вопрос, из чего это сделано, что собой представляет эта суспензия, напоминающая крем-суп из чечевицы или плавленного сырка? По нему едешь на машине и чувствуешь, что он слишком мягкий. На нем остается видимая колея от колес машин. А на перекрестке с улицей Коммунаров он вообще вздулся в огромные волны, на которых машина просто подскакивает», — написал он.

Добавим, что отрезок отремонтировали сотрудники Бишкекасфальтсервиса к саммиту ШОС и визиту китайского лидера Си Цзиньпина, которые прошли в июне 2019 года.

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