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Агент 024

Берегите ноги. Ступеньки в 10-м микрорайоне Бишкека на велодорожку сломали

В 10-м микрорайоне Бишкека установили металлические ступеньки на велодорожку, но некоторые из них уже сломали. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«В темное время суток провал практически не заметен. С легкостью можно попасть в него ногой, упасть, получить перелом», — сообщил читатель.

Он добавил, что лестницу установили в прошлом году после открытия велодорожки, а прутья уже отваливаются.

«Здесь большой поток людей. Многие идут с велосипедами, колясками. Требуется более надежная конструкция», — считает он.

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