На улице Токомбаева не вывозят мусор. Жители жалуются на антисанитарию

На улице Токомбаева, возле парка «Асанбай», не вывозят мусор. Жители жалуются на антисанитарию. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Уже месяц наблюдаем кучу мусора от кафе, расположенного в одном из зданий около парка «Асанбай». К сожалению, не знаем, какая конкретно служба должна убирать мусор. Видели, как мусоросборочная машина забирает мусор из баков, остальное остается лежать. На наши замечания не реагируют... Распространяется жуткий запах, бегают крысы, собаки и люди без определенного места жительства разбрасывают мусор», — сообщил он.

Напомним, жители уже жаловались на плохую уборку мусора возле их дома.

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