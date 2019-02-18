В Бишкеке кафе по улице Токомбаева завалили ближайшие дворы мусором

В Бишкеке сотрудники кафе по улице Токомбаева завалили дворы близ стоящих жилых домов мусором. Об этом 24.kg сообщили горожане.

По их словам, развлекательные заведения складируют бытовые отходы в баки, расположенные за «Асанбай центром».

«Рядом только один жилой дом, который еще не сдан в эксплуатацию и полностью не заселен. В минувшие выходные мусорка была переполнена. МП «Тазалык» редко убирает», — отметили читатели.

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