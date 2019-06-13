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Агент 024

В жилмассиве «Кара-Жыгач» просят установить мусорные контейнеры

В жилмассиве «Кара-Жыгач» просят установить мусорные контейнеры. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, перед какими-то выборами установили мусорную площадку, но контейнеры так и не поставили.

«Рядом школа, идет ужасный запах, люди выкидывают мусор на площадку и рядом», — сказал житель новостройки.

Он добавил, что таких мест много в массиве. «Просим администрацию решить этот вопрос, скоро начнется жара, и будет невозможно дышать», — заметил читатель.

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