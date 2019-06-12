Чудаки парковки. Многие «не видят» пешеходные переходы

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Некоторые водители «не видят» разметку пешеходного перехода. Так припарковался на зебре на улице Фрунзе автолюбитель на «Мерседесе».

Фото читателя. Чудаки парковки

На улице Рыскулова водитель также оставил машину на зебре.

Фото читателя. Чудаки парковки

На улице Шопокова парковщики постоянно позволяют ставить автомобили на пешеходных переходах.

Фото читателя. Чудаки парковки

Обычное место парковки для некоторых автовладельцев — тротуар на улице Манасчи Сагынбая у входа в Чуй-Бишкекское управление юстиции.

Фото читателя. Чудаки парковки

Читатель прислал фотографии из Оша. Там водитель перекрыл проход пешеходам на тротуаре.

Если пешеходный переход и тротуары заняты, то чудаки парковки могут встать и на газоне. Фото сделано на перекрестке улиц Токтогула и Логвиненко.

Фото читателя. Чудаки парковки

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