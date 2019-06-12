22:04
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки (85)

Чудаки парковки. Многие «не видят» пешеходные переходы

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Некоторые водители «не видят» разметку пешеходного перехода. Так припарковался на зебре на улице Фрунзе автолюбитель на «Мерседесе».

Фото читателя. Чудаки парковки

На улице Рыскулова водитель также оставил машину на зебре.

читателя. Чудаки парковки
Фото читателя. Чудаки парковки

На улице Шопокова парковщики постоянно позволяют ставить автомобили на пешеходных переходах.

читателя. Чудаки парковки
Фото читателя. Чудаки парковки

Обычное место парковки для некоторых автовладельцев — тротуар на улице Манасчи Сагынбая у входа в Чуй-Бишкекское управление юстиции.

Фото читателя. Чудаки парковки

Читатель прислал фотографии из Оша. Там водитель перекрыл проход пешеходам на тротуаре.

Если пешеходный переход и тротуары заняты, то чудаки парковки могут встать и на газоне. Фото сделано на перекрестке улиц Токтогула и Логвиненко.

читателя. Чудаки парковки
Фото читателя. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 46
Версия для печати
Материалы по теме
Для чего установили шлагбаум в поликлинике № 18 в Бишкеке, рассказали медики
Чудаки парковки. В Бишкеке машины оставляют на газонах и тротуарах
В Бишкеке частный медцентр установил шлагбаум на въезде в поликлинику № 18
Чудаки парковки. Машины оставляют на пешеходных переходах
Чудаки парковки. Машины оставляют прямо на тротуарах
Чудаки парковки. Вновь жалуются на водителей маршруток
В Бишкеке газон на улице Исанова превратили в парковку
Чудаки парковки. Читатели жалуются на машины, мешающие проходу
Для электромобилей в Бишкеке парковки сделают бесплатными
Мэрия Бишкека на платных парковках надеется зарабатывать по 100 миллионов сомов
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке к&nbsp;саммиту ШОС появились &laquo;Потемкинские деревни&raquo; В Бишкеке к саммиту ШОС появились «Потемкинские деревни»
&laquo;Безопасный город&raquo;. Водителя оштрафовали за&nbsp;пересечение отсутствующей стоп-линии «Безопасный город». Водителя оштрафовали за пересечение отсутствующей стоп-линии
&laquo;Безопасный город&raquo;. Водители просят решить вопрос с&nbsp;пробками на&nbsp;улице Чапаева «Безопасный город». Водители просят решить вопрос с пробками на улице Чапаева
Часть тротуара на&nbsp;улице Баялинова в&nbsp;Бишкеке заняла гостиница Часть тротуара на улице Баялинова в Бишкеке заняла гостиница
Бизнес
В&nbsp;университете &laquo;Манас&raquo; будут готовить специалистов для химической промышленности В университете «Манас» будут готовить специалистов для химической промышленности
Топовые сериалы в&nbsp;приложении Amediateka от&nbsp;MegaCom Топовые сериалы в приложении Amediateka от MegaCom
Б/у авто из&nbsp;США: успейте купить до&nbsp;сентября Б/у авто из США: успейте купить до сентября
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает увеличивать емкость 4G&nbsp;LTE-сети Мобильный оператор О! продолжает увеличивать емкость 4G LTE-сети