15:29
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Мгновения жизни. Великолепный Чонкурчак и спокойный Джети-Огуз

Воскресенье на дворе, а значит пора в дорогу. Сегодня мы пробежимся по пригородам Бишкека, а потом доберемся до Иссык-Куля. Туристический сезон на озере еще не начался, но многие уже его для себя открыли.

В пригороде Бишкека, стоит отъехать всего лишь пару-тройку километров, можно увидеть прекрасные вечерние пейзажи.

Заберемся подальше в горы, но еще не очень далеко от Бишкека. Великолепными пейзажами Чонкурчака нас порадовал Владислав Ногай.

«Ехала с курорта «Иссык-Ата». Остановилась у речки рядом с селом Кенеш. Увидела эту вечернюю красоту и не смогла не запечатлеть», — написала один из постоянных наших авторов Жумагуль Тентиева.

Видео Василия Павлова привело нас уже в Джети-Огузский район Иссык-Кульской области. Тишина, вода и прекрасные виды — что еще надо, чтобы отдохнуть от городской суеты?

Завершим же путешествие на северном берегу Иссык-Куля, около выезда из Семеновского ущелья, где побывал еще один наш постоянный автор Мамасалы Ташматов.

Надеемся, очередной выпуск нашей рубрики вам понравился. Помните, что вы всегда можете присоединиться к нашим авторам и рассказать о своих любимых местах в Кыргызстане. Сделать это довольно просто.

Читайте по теме
Мгновения жизни. Просторы Чон-Алая и пейзажи Шекафтара
Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка:
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Мгновения жизни. Просторы Чон-Алая и пейзажи Шекафтара
Мгновения жизни. Птицы, летящие сквозь радугу, и перевал Тоо-Ашуу
Мгновения жизни. Чичканское ущелье и безмятежный Иссык-Куль
Мгновения жизни. Маковые поля и перевал Ала-Бель
Мгновения жизни. Игры облаков и каменная обезьяна
Мгновения жизни. Бишкек после дождей и цветущий миндаль
Мгновения жизни. Сказочные закаты над Горной Маевкой и спокойная Ак-Буура
Мгновения жизни. Застывший в камне дракон и закат над Бишкеком
Мгновения жизни. Восхитительный Боом и «великаны», несущие свет
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке к&nbsp;саммиту ШОС появились &laquo;Потемкинские деревни&raquo; В Бишкеке к саммиту ШОС появились «Потемкинские деревни»
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
За&nbsp;полив огородов придется платить. Бишкекводоканал начал взимать плату За полив огородов придется платить. Бишкекводоканал начал взимать плату
Светофор не&nbsp;указ. В&nbsp;Бишкеке таксист проехал на&nbsp;красный Светофор не указ. В Бишкеке таксист проехал на красный
Бизнес
Какую мобильную сеть выбрать туристу в&nbsp;Кыргызстане? Какую мобильную сеть выбрать туристу в Кыргызстане?
Михаил Шубин: На&nbsp;Джеруе работаем строго по&nbsp;законодательству Кыргызстана Михаил Шубин: На Джеруе работаем строго по законодательству Кыргызстана
В&nbsp;городе&nbsp;Ош официально открыт офис Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; В городе Ош официально открыт офис Исламского финансового центра «Бакай Банка»
Алтынбек Намазалиев: Не&nbsp;намерен оправдываться, но&nbsp;готов представить факты Алтынбек Намазалиев: Не намерен оправдываться, но готов представить факты