Мгновения жизни. Великолепный Чонкурчак и спокойный Джети-Огуз

Воскресенье на дворе, а значит пора в дорогу. Сегодня мы пробежимся по пригородам Бишкека, а потом доберемся до Иссык-Куля. Туристический сезон на озере еще не начался, но многие уже его для себя открыли.

В пригороде Бишкека, стоит отъехать всего лишь пару-тройку километров, можно увидеть прекрасные вечерние пейзажи.

Заберемся подальше в горы, но еще не очень далеко от Бишкека. Великолепными пейзажами Чонкурчака нас порадовал Владислав Ногай.

«Ехала с курорта «Иссык-Ата». Остановилась у речки рядом с селом Кенеш. Увидела эту вечернюю красоту и не смогла не запечатлеть», — написала один из постоянных наших авторов Жумагуль Тентиева.

Видео Василия Павлова привело нас уже в Джети-Огузский район Иссык-Кульской области. Тишина, вода и прекрасные виды — что еще надо, чтобы отдохнуть от городской суеты?

Завершим же путешествие на северном берегу Иссык-Куля, около выезда из Семеновского ущелья, где побывал еще один наш постоянный автор Мамасалы Ташматов.

Надеемся, очередной выпуск нашей рубрики вам понравился. Помните, что вы всегда можете присоединиться к нашим авторам и рассказать о своих любимых местах в Кыргызстане. Сделать это довольно просто.

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