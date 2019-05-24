В мэрии Токмака ответственность за разбитую дорогу переложили на Минтранс

За ремонт дороги, которая ведет к микрорайону № 1 в Токмаке, отвечает Министерство транспорта. Об этом сообщили в мэрии города.

По ее данным, участок, на котором более месяца не могут завершить ямочный ремонт, относится к Чуйскому району, поэтому работой должно заниматься Министерство транспорта и дорог.

Напомним, читатель пожаловался, что из-за выдолбленных ям страдают автомобили. Водители самостоятельно засыпали их.

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