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Агент 024

В мэрии Токмака ответственность за разбитую дорогу переложили на Минтранс

За ремонт дороги, которая ведет к микрорайону № 1 в Токмаке, отвечает Министерство транспорта. Об этом сообщили в мэрии города. 

По ее данным, участок, на котором более месяца не могут завершить ямочный ремонт, относится к Чуйскому району, поэтому работой должно заниматься Министерство транспорта и дорог. 

Напомним, читатель пожаловался, что из-за выдолбленных ям страдают автомобили. Водители самостоятельно засыпали их.  

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