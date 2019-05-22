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Агент 024

В Токмаке уже месяц не могут закончить ямочный ремонт

В Токмаке на дороге, ведущей в микрорайон № 1, месяц назад начали делать ямочный ремонт и бросили. Об этом сообщил читатель.

По его словам, дорожные службы выдолбили ямы и оставили их.

«Это создает аварийную ситуацию. Дорога узкая, в темное время водители попадают в ямы, лопаются колеса авто. Автолюбители закрыли ямы своими силами», — написал читатель.

Он поинтересовался, почему мэрия Токмака не следит за ремонтом.

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