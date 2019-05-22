22:36
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки (79)

Чудаки парковки. Они спокойно стоят под знаком «Работает эвакуатор»

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Нарушители паркуются под знаком «Работает эвакуатор». Так, на улице П.Лумумбы постоянно стоят машины в неположенных местах.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

Под запрещающим знаком стоят и на проспекте Чуй.

Этот водитель припарковался на пешеходном переходе.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

«На улице Токтогула в Джалал-Абаде водитель автомашины с госномером D2168E внаглую оставил автомашину за стоп-линией на перекрестке. Другие водители вынуждены были наезжать на разделительную линию посередине дороги», — написал читатель.

Пешеходную зону возле Музея изобразительных искусств во время акции «Ночь музеев» превратили в стоянку.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

Бишкекчанин пожаловался на автомобиль с продажей мороженого: «Заехал на территорию, куда автомототранспорту категорически запрещено въезжать».

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 150
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке появятся платные парковки
Чудаки парковки. Таксист заехал в Театральный сквер
Чудаки парковки. В Бишкеке припаркованные такси мешают общественному транспорту
Российские коммунальщики оригинально наказали водителя за неправильную парковку
Чудаки парковки. Из-за стоящих машин водителям приходится нарушать ПДД
Чудаки парковки. В Дубовом парке Бишкека опять оставляют машины
Чудаки парковки. Знак «Работает эвакуатор» им нипочем
Чудаки парковки. Нарушители продолжают парковаться на пешеходных переходах
Чудаки парковки. Из-за неправильной дорожной разметки страдают пешеходы
Чудаки парковки. Из-за нарушителей невозможно подъехать к остановкам
Популярные новости
Милиционер уехал с&nbsp;места ДТП, являясь его косвенным виновником Милиционер уехал с места ДТП, являясь его косвенным виновником
Мгновения жизни. Маковые поля и&nbsp;перевал Ала-Бель Мгновения жизни. Маковые поля и перевал Ала-Бель
Дорожные знаки в&nbsp;Бишкеке. Одни не&nbsp;видны, другие вводят в&nbsp;заблуждение Дорожные знаки в Бишкеке. Одни не видны, другие вводят в заблуждение
Как после метеоритного дождя. Бишкекчане жалуются на&nbsp;качество ремонта улицы Абая Как после метеоритного дождя. Бишкекчане жалуются на качество ремонта улицы Абая
Бизнес
Можно&nbsp;ли доверять кыргызской статистике, или Зачем статистике инвестиции? Можно ли доверять кыргызской статистике, или Зачем статистике инвестиции?
&laquo;Оптима Банк&raquo; подписал с&nbsp;ЕБРР соглашение по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса «Оптима Банк» подписал с ЕБРР соглашение по развитию малого и среднего бизнеса
Подберите идеальный подарок своим близким в&nbsp;MegaStore Подберите идеальный подарок своим близким в MegaStore
IDM Media комментирует ситуацию касательно участия в&nbsp;тендере IDM Media комментирует ситуацию касательно участия в тендере