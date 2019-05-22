Чудаки парковки. Они спокойно стоят под знаком «Работает эвакуатор»

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Нарушители паркуются под знаком «Работает эвакуатор». Так, на улице П.Лумумбы постоянно стоят машины в неположенных местах.

Фото читателя. Чудаки парковки

Под запрещающим знаком стоят и на проспекте Чуй.

Этот водитель припарковался на пешеходном переходе.

Фото читателя. Чудаки парковки

«На улице Токтогула в Джалал-Абаде водитель автомашины с госномером D2168E внаглую оставил автомашину за стоп-линией на перекрестке. Другие водители вынуждены были наезжать на разделительную линию посередине дороги», — написал читатель.

Пешеходную зону возле Музея изобразительных искусств во время акции «Ночь музеев» превратили в стоянку.

Фото читателя. Чудаки парковки

Бишкекчанин пожаловался на автомобиль с продажей мороженого: «Заехал на территорию, куда автомототранспорту категорически запрещено въезжать».

Фото читателя. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.