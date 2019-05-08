Чудаки парковки. В Дубовом парке Бишкека опять оставляют машины

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Водители продолжают заезжать на тротуары. На пересечении улиц Московской и Ибраимова девушка поставила авто на дороге у прохожих. «На возмущения она ответила, что больше ей негде поставить машину», — написал читатель.

Фото читателя. Чудаки парковки

На тротуаре стояли и эти автомобили на пересечении улиц Профсоюзной и Ленской. «Прохожим очень сложно было обходить машины», — прокомментировал фото читатель.

На улице П.Лумумбы возле СТО постоянно загораживают проход пешеходов машинами.

Не нашел другого места для своего транспортного средства и водитель на улице Джунусалиева.

Фото читателя. Чудаки парковки

Загородил проезд водитель и на пешеходной дорожке возле ТРЦ «Азия-молл».



Некоторые автолюбители заезжают в Дубовый парк.

Фото читателя. Чудаки парковки

Читатель прислал фото с перекрестка Исанова/Токтогула. «Парковочное место для тех, кто может», — подписал он снимок.

«Что думают о людях эти водители, которые поставили машины на сухом участке?» — написал читатель. Особенно сложно пройти лужи старикам и мамам с колясками.







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