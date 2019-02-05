В Бишкеке установили знаки, которые не видны водителям

На улице Суюмбаева на пересечении с улицей Московской дорожный знак поставили за тротуаром. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Этот знак совсем не виден водителям. Зачем его тогда вообще ставили?» — поинтересовался он.

Отметим, что читатели уже сообщали о дорожных знаках, которые не видны водителям. Так, например, на перекрестке улиц Боконбаева и Тыныстанова их установили против движения транспорта.

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