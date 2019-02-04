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Родители учеников школы в Канте жалуются на отсутствие учителей

В школе-гимназии № 4 Канта вторую четверть не преподают русский язык и литературу из-за отсутствия учителя. Об этом 24.kg сообщили читатели.

«Со второй четверти ученики 6 «В» и «Г» классов не изучают русский язык и литературу. Информатику преподает секретарь школы. Урок неполноценный, так как учитель занят и другими делами школы», — отметили они.

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По словам родителей, в школе идет сортировка детей по знаниям. Для учеников гимназических классов хватает и педагогов, и учебников, а для простых — нет.

«Скоро детям предстоит предметное тестирование. Как наши дети будут его сдавать, например, русский язык и литературу, если уроки не проводятся? Они не аттестованы в четвертях по этим предметам», — сообщили родители.

Они отметили, что обращались к директору учебного заведения.

«Он предложил родителям самим найти педагогов и приглашать их на работу в школу. При этом оплата за обучение взимается одинаковая, вне зависимости от того, в каком классе он учится: в гимназическом или обычном», — пишут родители.

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