На велодорожке вдоль Южной магистрали вандалы разбили фонари. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Половина фонарей разбита. Скоро не останется ни одного. А по вечерам здесь было так красиво», — написал он.

Напомним, строительство велодорожки закончили в декабре 2018 года. Ее протяженность — 7,2 километра. Вдоль аллей установили фонари, 200 скамеек, два остановочных комплекса. На строительство потратили более 55 миллионов сомов из городского бюджета.

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