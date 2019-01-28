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Агент 024

На велодорожке вдоль Южной магистрали вандалы разбили фонари

На велодорожке вдоль Южной магистрали вандалы разбили фонари. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Половина фонарей разбита. Скоро не останется ни одного. А по вечерам здесь было так красиво», — написал он.

Напомним, строительство велодорожки закончили в декабре 2018 года. Ее протяженность — 7,2 километра. Вдоль аллей установили фонари, 200 скамеек, два остановочных комплекса. На строительство потратили более 55 миллионов сомов из городского бюджета.

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