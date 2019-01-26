Бишкекчане продолжают жаловаться на грязь в жилмассивах города

Читатели 24.kg продолжают жаловаться на грязь в жилых массивах города. Фотографии непроходимых трасс они присылают на WhatsApp редакции.

«Дороги в «Арча-Бешике». Улица Кара-Кужур-Бердибаева по-прежнему по колено в грязи! Когда отремонтируют дороги?» — спрашивает читатель.

Не лучше ситуация и в жилмассиве «Балбан-Таймаш» Первомайского района.

«Могли бы власти района обратить внимание на состояние улицы? Ходить невозможно, грязь прилипает к обуви. Выходим на работу, надевая пакеты поверх обуви. Кроме того, прямо посередине улицы стоит электрический столб, мешая проезду автомашин», — пишут жители жилмассива.

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