14:23
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Бишкекчане продолжают жаловаться на грязь в жилмассивах города

Читатели 24.kg продолжают жаловаться на грязь в жилых массивах города. Фотографии непроходимых трасс они присылают на WhatsApp редакции.

«Дороги в «Арча-Бешике». Улица Кара-Кужур-Бердибаева по-прежнему по колено в грязи! Когда отремонтируют дороги?» — спрашивает читатель.

Не лучше ситуация и в жилмассиве «Балбан-Таймаш» Первомайского района.

«Могли бы власти района обратить внимание на состояние улицы? Ходить невозможно, грязь прилипает к обуви. Выходим на работу, надевая пакеты поверх обуви. Кроме того, прямо посередине улицы стоит электрический столб, мешая проезду автомашин», — пишут жители жилмассива.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 1935
Версия для печати
Материалы по теме
В жилмассиве «Ак-Босого» прорвало трубу. Аварийные службы Бишкека бессильны
Жители еще одного жилмассива в Бишкеке получили доступ к газу
Часть жилмассивов Бишкека и пригородных сел останется без воды
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Мгновения жизни. Две башни Бишкека и&nbsp;зимняя Ала-Арча Мгновения жизни. Две башни Бишкека и зимняя Ала-Арча
Lexus удрал от&nbsp;женщины-водителя и&nbsp;едва не&nbsp;натворил беды Lexus удрал от женщины-водителя и едва не натворил беды
В&nbsp;Бишкеке варварски обрубают арчу В Бишкеке варварски обрубают арчу
Бизнес
Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о&nbsp;перспективах развития MegaCom Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom
MegaCom сообщает о&nbsp;приостановлении приема платежей через &laquo;Мобильник&raquo; MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»
Смартфоны HONOR в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store
Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и&nbsp;переплат Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и переплат