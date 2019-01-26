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Сюжет: Безопасный город (155)

«Безопасный город». Как быть владельцам, продавшим авто по доверенности

При запуске проекта «Безопасный город» все штрафы за нарушение Правил дорожного движения будут приходить владельцам транспортных средств. Читатели 24.kg интересуются, как быть, если они не могут найти нового хозяина машины, чтобы переоформить ее.

В ГУОБДД МВД не смогли ответить на этот вопрос и отправили в департамент регистрации транспортных средств и водительского состава.

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Однако там тоже не знают, как искать владельца авто.

«Можно подключить все способы — социальные сети, место жительства, дать ориентировку в ГУОБДД. До 2012 года доверенности регистрировались в ГРС, поэтому информация у нас была. Теперь же сделку заключают у частных нотариусов, но машины с учета не снимают. Поэтому о смене владельца мы не знаем», — пояснил главный специалист департамента Усеин Касмалиев.

Он добавил: граждане должны понимать, что доверенность не дает права собственности.

Владельцем остается тот, на кого оформлена машина. Можно у нотариуса аннулировать доверенность и вернуть себе машину, но нужно ее сначала найти. Регистр транспорта интегрирован с налоговой.

Усеин Касмалиев
«Вскоре и налоговое бремя ляжет на владельца авто. Придется ему отвечать и за ДТП, совершенные тем, кто ездит по доверенности. Крайне важно переоформить машину, чтобы исключить эти проблемы», — посоветовал специалист.

По его словам, доверенности выдаются максимум на три года, после чего новый владелец обязан перерегистрировать автомобиль.
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