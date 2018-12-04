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Родители детей с инвалидность жалуются на бюрократию при оформлении документов

Родители детей с инвалидностью жалуются на бюрократию при оформлении документов на персонального ассистента. Об этом написала в Facebook Мария Небога.

Напомним, в Кыргызстане родителям, ухаживающим за детьми с инвалидностью, будут выплачивать средства по уходу и надзору. Постановление в конце ноября подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. В нем говорится о новом виде социальной услуги «персональный ассистент».

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Однако родители столкнулись с проблемами. В перечне документов, которые они должны представить в органы социальной защиты указан ИПР (индивидуальный план реабилитации). Его выдают вместе со свидетельством об инвалидности. Но такой документ есть не у всех. 

«ИПР, по словам родителей, стали выдавать только два-три года назад. У детей, получившихся инвалидность раньше, его нет. В том числе и у нас», — написала Мария Небога.

По ее словам, она потратила два дня, обзванивая чиновников.

«Мы с дочкой с весны прописаны в Аламединском районе Чуйской области, а инвалидность в 2012 году оформляли в Ноокате. В нашем МСЭК ответили, что ИПР мне должны выписать в Ноокате. Там сказали, что раз мы переехали, то и получать должны по месту прописки и посоветовали позвонить в Республиканский МСЭК. Где сообщили, что для получения ИПР я должна ЗАНОВО оформлять Даше инвалидность. Зимой бегать по инстанциям ради никому не нужной бумажки, без которой мне не оформят патент на личного ассистента. И я не одна такая. Есть несколько мам в куда более трудной ситуации, чем я. Для них лишний раз из дома выйти проблема. Как нам быть? Получается, нам не облегчили жизнь, а только усложнили», — написала она.

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