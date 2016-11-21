Пересадка органов. Государственной службы не будет?

Айбеку Серкебаеву 30 лет. Его привычная жизнь резко изменилась: перестали работать обе почки.

«Хочу растить сына»

«Я стал зависим от аппарата, который очищает мою кровь. Без этого погибну. А я этого не хочу. Один сеанс гемодиализа стоит $100, а я его получаю два раза в неделю. Это разрушило наш семейный бюджет. Наше правительство помогает больным, но небольшому числу. Попасть на бюджетный гемодиализ очень сложно, очередь двигается лишь тогда, когда больному пересадят почку или он погибнет», - написал мужчина на своей страничке в соцсетях.

Он просит неравнодушных помочь ему с пересадкой почки. «Донором будет мой отец. Стоимость операции в Турции - $30 тысяч. Это сумма для нас неподъемная… Когда болеешь, меняется все мировоззрение. Я очень хочу вернуться к нормальной жизни, растить сына, помогать нуждающимся людям», - надеется Айбек.

Таких, как он, в Кыргызстане много. Люди готовы продать все, что имеют, лишь бы получить шанс на новую жизнь.

Число прооперированных растет

В республике зарегистрировано около 200 человек с пересаженными органами. И число это постоянно растет. По данным Минздрава, лишь около 20 операций по трансплантации органов выполнено в республике. Остальные больные прооперированы в странах дальнего зарубежья (Пакистан, Турция, Китай).

Вопрос трансплантации органов периодически поднимается в стенах парламента. Около месяца назад депутат Дастан Бекешев попросил правительство рассмотреть вопрос об открытии клиники по трансплантации. «Давайте обучим специалистов, закупим нужное оборудование. Нашим гражданам ведь будет легче проходить лечение здесь. Для начала хотя бы точно подсчитайте, сколько денег на это потребуется», - предложил нардеп.

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев открытие клиники поддержал, привычно подчеркнув, что собственных возможностей страны не хватит и нужно привлекать инвесторов.

Кто продвигает строительство новой клиники

Операции по пересадке органов в КР делают в двух учреждениях - Научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантологии органов (НИИХСиТО) и Национальном центре охраны материнства и детства.

На этом фоне странными выглядят последние заявления Талантбека Батыралиева, прозвучавшие в парламенте 17 ноября, о том, что с 2002 года в НИИХСиТО не было проведено ни одной операции. «Центр носит только декларативный характер. Там не было проведено ни одной операции. Для строительства такой клиники необходимо 225 миллионов сомов. А еще нужны средства на его содержание», - цитируют СМИ слова министра.

Дастан Бекешев заверяет, что не продвигает строительство подобного центра.

«Я выступаю только за то, чтобы наладить трансплантологию в стране, - заявил он ИА «24.kg». – Люди ездят за рубеж, тратят огромные средства. По сути, эти пациенты обогащают другие страны, вывозя средства. Им было бы гораздо дешевле делать операции здесь, на родине».

«Мы много денег выделяем на гемодиализ, который только поддерживает жизнедеятельность человека, но не решает его проблему. Люди хотят жить и не быть привязанными к диализу, поэтому было бы хорошо, чтобы параллельно мы развивали пересадку. Ко мне очень часто обращаются за материальной помощью на диализ или операции, но я не могу помочь: деньги нужны огромные», - добавил парламентарий.

У главы Минздрава виноватыми остались журналисты, которые «вырвали слова из контекста». «У нас делали операции, но при помощи зарубежных специалистов (всего прооперировано 23 человека). Самостоятельно же этого у нас в стране никто и нигде не делал», - сказал он ИА «24.kg»,комментируя идею строительства новой клиники.

Глава НИИХСиТО Жамал Ашимов предполагает, что министру представили неверную информацию: «Мы выполнили десять трансплантаций самостоятельно. Из десяти был один летальный случай, но он не связан с самой пересадкой, у пациента была вирусная инфекция. Последнюю операцию мы выполнили в 2015 году. В связи с тем что в 2016-м кое-какие дорогостоящие препараты для иммуносупрессии не были зарегистрированы в ДЛО (Департамент лекарственного обеспечения), мы приостановили операции».

«Мы официально обратились в Минздрав с просьбой о регистрации этих лекарств. Ответа нам пока не дали. Есть три основных препарата, и если бы их зарегистрировали, мы могли бы возобновить операции», - добавил он.

В НИИ могут оперировать на имеющемся оборудовании, но, по словам самих врачей, желательно дооснастить институт. Специалисты прошли специализацию в зарубежных медицинских учреждениях. Разве не проще усилить имеющуюся базу в государственной больнице, нежели создавать новый центр с нуля?

Кстати, в ответе министра Батыралиева на имя депутата Бекешева отмечено, что разработана целевая программа «О развитии трансплантации».

«Объем необходимого финансирования составляет в среднем более 200 миллионов сомов, в рамках программы составлен перечень необходимого оборудования и расходных материалов для трансплантации почки от живого родственного донора», - говорится в письме.

Подробнее о документе в Минздраве не рассказывают. Более того, по словам начальника управления оказания медицинской помощи и лекарственной политики МЗ КР Самата Тойматова, программа «еще не утверждена, а на стадии разработки». Сейчас подсчитываются финансы, ведь без них любую инициативу можно похоронить.

«Если программу все-таки примут, в ней закладывается норма о том, что государство выделяет НИИХСиТО определенную сумму на 10-15 трансплантаций почек в год. По предварительным расчетам, по $12-15 тысяч на каждого пациента. Дальше предусматривается развитие трансплантации печени. Несколько специалистов уже обучили в Турции, Беларуси, Индии. Также предусматривается закупка необходимого оборудования. Но финансового подкрепления пока нет», -пояснил он.