Когда Бишкеку сидеть без горячей воды. Спор продолжается

Мэрия Бишкека второй год вынашивает идею перенести отключение горячей воды на середину лета. Обоснования весьма сомнительные и не подкреплены ни логикой, ни здравым смыслом.
Мэрское мнение
Обрабатывать сознание горожан мэр столицы Албек Ибраимов начал в прошлом году — аккурат после планового отключения горячей воды. Напомним, это обычно происходит с 10 мая по 10 июня.
В пресс-службе мэрии тогда объяснили, что перенести плановое отключение следует для удобства горожан. «Поступают жалобы, что сейчас и так прохладно, еще и горячей воды нет. А летом жарко, и многие уезжают в отпуск», — рассказали в муниципалитете.
Конечно, столичному градоначальнику невдомек, как живут кыргызстанцы. Далеко не все могут установить водонагреватели. Что уж говорить о месячном отпуске на заграничном курорте! Выходные на Иссык-Куле — реалии жизни бишкекчан.
Но для тех, кто не может вырваться из душного Бишкека, Албек Ибраимов придумал способ: ведро воды на балконе. «В мае еще работают школы, а в июле многие уходят в отпуск, город становится пустым. Одно ведро на балкон поставишь, и через 15 минут можно мыться. Я исходил из большинства, поэтому и попросил энергетиков пересмотреть график и передвинуть отключение горячей воды», — сказал Албек Ибраимов.
И когда мы ставим на чашу весов миллионный город и максимум тысячу работающих в теплосетях, я сказал, что нужно приспосабливаться к тому, что требуют горожане.Албек Ибраимов
Мэр добавил, что не настаивал, а сказал: «Пожалуйста, посмотрите. Работники даже не посмотрели и начали жаловаться, что им жарко работать в июле, а в августе они тоже идут в отпуск, и вообще так принято 25 лет — отключать воду в мае».
Его предложение сродни инициативе перенести начало учебного года, так как дети вместо учебы должны спокойно пахать в поле. Или предложению отапливать дома кизяком и жить общиной в одной комнате. Глупо, не находите?
Техника безопасности? Наплевать!
Говоря о том, что энергетики начали жаловаться, будто им жарко ремонтировать в июле, Албек Ибраимов подтвердил свою неосведомленность.
Начало ремонтных работ весной не прихоть ОАО «Бишкектеплосеть» или Национального энергохолдинга. Ежегодно правительство Кыргызстана ставит перед энергетиками задачу завершить ремонт в указанный срок.
Если его передвинут на месяц, могут сорвать отопительный сезон. Что от этого выиграет мэрия Бишкека? Получит миллион негодующих людей.
Яркий пример — когда в прошлом году в результате гидравлических испытаний, проводимых специалистами ОАО «Бишкектеплосеть», на улице Ахунбаева прорвало трубу. Образовался мощный фонтан, струя которого доходила до верхних этажей жилого дома. Затопило четыре квартиры, в том числе на четвертом этаже. В четырех квартирах, включая восьмой этаж, выбило стекла. Оказались затоплены помещения торгового центра «Народный», магазина SAMSUNG и мебельного салона «Форум». Струя была такой мощности, что обрушилась кровля «Народного».
Кроме того, существуют Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.
В соответствии с ними работать в подземном сооружении или резервуаре при температуре воздуха в нем выше 32 градусов допускается лишь в исключительных случаях (при аварии, если она грозит жизни людей, разрушению оборудования) с разрешения руководителя работ и с принятием необходимых для предотвращения ожогов персонала мер.
До начала и во время работы в подземном сооружении должна быть обеспечена естественная или принудительная вентиляция.
Естественная вентиляция камер и каналов должна создаваться открытием не менее двух люков с установкой возле них специальных козырьков, направляющих воздушные потоки в люки. До спуска людей в подземное сооружение или резервуар продолжительность естественной вентиляции должна составлять не менее 20 минут.
Принудительная вентиляция должна производиться при наличии в воздухе подземного сооружения вредных веществ или температуре воздуха в нем выше 32 градусов. Она обеспечивается в течение 10–15 минут передвижным вентилятором или компрессором с полным обменом воздуха.
Что ставит на чашу весов мэрия? Нарушение техники безопасности ради просьб сомнительного большинства?
Что говорят люди
ИА «24.kg» провело опрос среди читателей и выяснило, что из 682 проголосовавших 359 против переноса отключения горячей воды с мая на июль. Только 31 человек согласен греть воду на балконе, а 153 готовы мыться холодной водой.
«В любом арыке можно помыться. Ну, а что, тепло же».
«Человек явно из космоса вещает и не жил никогда в этажках бишкекских».
«К нему лично обратились? Это какая толпа должна была собраться возле мэрии и хором скандировать: «Отключите нам горячую воду в жару!»
А что, не жарко? В мае там не прохладно, скажем, финская сауна, а августе, да еще со сваркой, там натурально газовая камера будет. Но кого волнует здоровье каких-то нескольких сотен слесарей в погоне за популистскими очками?»
«Поверьте, 32 градуса на улице и 32 градуса в камере — это очень большая разница. Есть, конечно, принудительная вентиляция камеры, это когда крутишь гайки, а на тебя сверху огромный вентилятор дует с жаркой улицы, и такое ощущение, что работаешь под гигантским феном».
Мэрия Бишкека до сих пор не может решить, когда отключить горячую воду. Бишкекчане же надеются, что сюрприза от чиновников не будет, хотя они с удовольствием посмотрели бы на Албека Ибраимова и членов его семьи, греющих воду на балконе.