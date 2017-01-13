Сокращение учебного года. Чем грозит идея депутатов

Если депутат парламента за что-то зацепится в мыслях, то от своей идеи фикс ни за что не откажется. На первый план вдруг вышел вопрос сокращения учебного года.

«Детям нужно поработать»

Народный избранник от фракции «Кыргызстан» Дастанбек Джумабеков вновь выступил за перенос начала учебного года в школах и вузах страны на две недели – с 1 сентября на 15-е.

Он считает, что в начале сентября детям учиться просто некогда, им надо помогать родителям убирать урожай, а подросткам не терпится поработать во время бархатного сезона на Иссык-Куле. О том, что урожай на полях выращивают далеко не все семьи в стране, как и не все живут в курортной зоне вблизи озера, он словно не думает. Как не вспоминает и о запрете на эксплуатацию детского труда. Ну не слышал нардеп об этом.

Впрочем, идея, которую продвигает депутат, не нова. Первым инициативу почти 10 лет назад поднял небезызвестный Турсунбай Бакир уулу. Будучи омбудсменом, который вроде бы должен выступать против детского труда, он стремился сделать все, чтобы было проще использовать этот самый труд. Депутаты прошлого созыва от фракции «Ар-Намыс» и вовсе предлагали вынести вопрос на всенародный референдум.

Так, по крайней мере, было бы правильнее. Возможно, тогда депутаты услышали бы мнение всех кыргызстанцев. Потому что иногда складывается впечатление, что 120 народных избранников не слышат своих избирателей. А если и слышат, то понимают как-то по-своему. На особинку.

Давайте сразу на октябрь!

Сегодня столь насущный, по мнению депутатов, вопрос обсудили во фракции «Кыргызстан». Все ее члены поддержали инициативу. Но один из нардепов пошел еще дальше.

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Таалайбек Масабиров и вовсе предложил перенести начало учебного года в школах и вузах на 1 октября. «Потому что в Базар-Коргоне, например, сельскохозяйственные работы продолжаются до октября. И если перенести учебный год на 15 сентября, то дети все равно будут приходить в конце сентября, поэтому лучше сразу начинать учебу 1 октября», - пояснил он свое предложение.

Кстати, на юге республики раньше других регионов - уже в феврале-марте - начинаются посевные работы. Почему бы, исходя из логики Масабирова, не прервать учебный процесс и на весеннюю страду? Пусть дети трудятся на благо родины, делают свой вклад в экономику.

А лидер фракции Алмазбек Баатырбеков озадачился другим аспектом переноса учебного процесса - Днем знаний. Как же теперь его можно отмечать 1 сентября? Непорядок!

Чиновники согласны

Что тревожит, чиновники Минкультуры оказались не против депутатской инициативы. Глава ведомства Туголбай Казаков привел в пример Турцию: «Там хотят учебный процесс перенести на 12 сентября, и тоже в связи с туристическим сезоном».

«Я бы не очень хотела, чтобы этот вопрос привязывали только к развитию туризма. Перед системой образования стоит своя задача, и самое главное – повышение его качества и доступности», - сказала министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

По ее словам, сегодня для повышения доступности государство делает многое: увеличивает финансирование, строит новые и ремонтирует старые школы. А еще там планируют подключить Интернет и закупают телевизоры для школ.

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Что касается переноса учебного года, глава Минобразования отметила: «Сегодня перед нами стоит задача по инвентаризации содержания образования. Оптимизация позволит рассматривать в том числе и вопрос переноса учебного года на две недели».

Она правильно заметила, что в обществе сразу возникает много вопросов, в том числе связанный с окончанием учебного года, который придется на очень жаркое время. «Сама оптимизация позволит передвинуть начало учебного года, но окончание изменится максимум дней на пять. В целом оно останется прежним», - сказала Гульмира Кудайбердиева.

Получается, и профильное министерство не возражает не только против переноса, но и значительного сокращения учебного процесса.

Напомним, за последние годы сократили не один час в учебной программе. Два года подряд зимние каникулы продлевали до месяца ради экономии электроэнергии. В 2016-м сотни школ в стране закрывали на карантин, сейчас из-за морозов прервали учебный процесс в Нарынской, Джалал-Абадской и Чуйской областях. Со второго полугодия введут пятидневку, а теперь еще и весь учебный год подсократят. Правильно, ни к чему детям грызть гранит науки. Пусть урожай собирают на полях.

По словам главы Минобразования, межведомственная рабочая группа должна в течение 2-3 месяцев дать «компетентное заключение по поводу того, что получит от переноса экономика и что должны сделать представители системы образования».

Проблем вагон и маленькая тележка

Почему депутатов не интересуют другие, более насущные вопросы системы образования? В школах республики не хватает учителей, многие педагоги уже достигли пред- и пенсионного возраста, не сегодня-завтра они покинут школу, а достойной смены им нет. Кто будет обучать наших детей? Депутаты, и это понятно, смогут воткнуть своих отпрысков в дорогие частные школы. А как быть простым смертным? Уже сегодня известны случаи, когда математику из-за отсутствия специалиста ведет трудовик. А это значит, социальный разрыв между группами населения увеличится.

Чиновники и депутаты говорят о внедрении современных технологий в учебный процесс, подключении школ к Всемирной паутине, об установке интерактивных досок… А тем временем сколько лет они не могут элементарно обеспечить детей учебниками! В министерстве говорят о почти 80-процентной обеспеченности книгами. Только где эти проценты?

Почти все родители в первом классе, где учится мой ребенок, практически все книги покупали. Хотя именно для начальной школы не так давно тиражировали учебники. Но та литература, что числится в школьной библиотеке, была грязная, потрепанная и изорванная. Тут у ребенка и последнее желание брать книги в руки отпадет.

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А сколько детей не ходят в школу? Таким вопросом задался было один из «кыргызстанцев» сегодня на заседании фракции, но ответить на него глава Минобразования не смогла. Сотни подростков вынуждены помогать родителям, работая на полях, толкая тяжелые тачки на рынках, добывая уголь в шахтах.

Только недавно один из подростков погиб под завалом.

Но не этот вопрос волнует депутатов. Главное, чтобы у детей в сентябре было на две недели больше времени для работы.

Сколько подростков пропускают уроки по пятницам под предлогом посещения мечети и совершения намаза? Некоторые бишкекчане из религиозных убеждений и вовсе не считают нужным отправлять детей в обычную школу.

Один из учителей рассказывал о том, что отец купил старшекласснику машину за хорошее знание Корана. Увы, после этого подарка подросток стал ходить в школу еще реже.

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Впрочем, ученики давно привыкли к тому, что им ничего не будет за плохую успеваемость. В школе существует негласное правило не ставить плохие оценки: пусть ученик получит аттестат и уходит. Какие же из них студенты и специалисты в будущем, если они не научились получать знания? И таким вопросам нет конца. А тут еще эта парламентская инициатива.

Депутат Наталья Никитенко правильно заметила: «Дети должны учиться, а не работать. И это обязанность государства. И когда на законодательном уровне говорят, что дети не успевают поработать в какой-то сезон, и предлагают сократить учебные дни, это противоречит здравому смыслу и ряду законодательных актов КР».

Какое примут решение в Министерстве образования и науки, пока не ясно. Зато каждый знает, какое качество образования в школах.

Дважды Кыргызстан занимал последнее место в мировом рейтинге школьного образования PISA. А с 2012 года республика перестала в нем участвовать. Зачем доказывать то, что и так все знают?…