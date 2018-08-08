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Выборы

Отказа в регистрации Азизу Суракматову не будет. ТИК отклонила заявление горожан

Бишкекская территориальная избирательная комиссия не удовлетворила заявление жителей столицы, которые требовали отказать Азизу Суракматову в регистрации кандидатом в мэры. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

Напомним, активисты Калича Умуралиева, Светлана Антропопва и Руслан Биккулов потребовали не регистрировать Азиза Суракматова кандидатом на должность мэра Бишкека на основании закона о конфликте интересов. ТИК отказала в удовлетворении заявления.

«Бишкекская ТИК рекомендует Бишкекскому городскому кенешу принять необходимые меры по управлению возможным конфликтом интересов в случае его наличия и в соответствии с законом о конфликте интересов при избрании и дальнейшем вступлении в должность мэра Бишкека», — говорится в сообщении.
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