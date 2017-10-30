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Выборы

ЦИК Кыргызстана огласил официальные итоги президентских выборов

ЦИК Кыргызстана огласил официальные итоги президентских выборов, которые прошли 15 октября.

Окончательные результаты подведены по данным АСУ и ручного подсчета.  

Наибольшее количество голосов избирателей набрал выдвиженец от СДПК Сооронбай Жээнбеков - 54,22 процента. На втором месте депутат парламента Омурбек Бабанов - 33,49 процента. На третьем месте Адахан Мадумаров с результатом 6,57 процента.

Явка на президентских выборах составила 56,34  процента.  Итоги голосования были отменены на восьми участках по республике, но влияния на общие результаты это аннулирование голосов избирателей не оказало.

В ЦИК также подчеркнули, что 15 октября АСУ выходили из строя 62 раза. Сервер ЦИК в день голосования был атакован 18 тысяч 358 раз хакерами из 26 стран. Пик киберактивности пришелся на 21.05 по местному времени. 
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