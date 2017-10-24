Выборы-2017. ЦИК готов огласить итоги 28 октября

ЦИК готов огласить итоги президентских выборов в ближайшие дни - 27-28 октября. Об этом ИА «24.kg» сообщил член комиссии Кайрат Осмоналиев.

По его словам, накануне завершился прием протоколов из всех ТИК. «Но у нас еще есть временной люфт для подведения и оглашения результатов. Если не будет никаких судебных процессов по обжалованию наших предыдущих решений, то в конце недели мы объявим итоги. По закону у нас есть время до 4 ноября», — отметил Кайрат Осмоналиев.

Он добавил, что в течение трех дней со момента официального оглашения результаты голосования должны быть опубликованы в СМИ. Затем - в течение 30 календарных дней - должна состояться инаугурация нового главы государства.

Кайрат Осмоналиев подчеркнул, что отмена итогов на нескольких избирательных участках на окончательный результат не повлияет. Все материалы о нарушениях переданы в правоохранительные органы.

Выборы президента состоялись в Кыргызстане 15 октября. По предварительным данным, большинство голосов набрал выдвиженец от СДПК Сооронбай Жээнбеков.