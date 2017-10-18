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Выборы

Опять скандал: ЦИК просит Генпрокуратуру проверить заявление Кайрата Осмоналиева

В ЦИК разгорелся скандал. Член комиссии Кайрат Осмоналиев заявил накануне журналистам, что некоторых его коллег пытаются подкупить проигравшие выборы кандидаты. Последние хотят, чтобы ЦИК не признал итоги выборов президента, прошедших 15 октября.

Однако другие члены комиссии назвали это заявление провокацией и отметили, что расценивают ее как попытку оказать давление и дискредитировать в глазах общественности ЦИК как структуру, отвечающую за организацию и проведение выборов.

Гульнара Джурабаева сказала ИА «24.kg», что следует обратиться в Генпрокуратуру с требованием проверить заявление Кайрата Осмоналиева на достоверность.

«В противном случае это просто клевета и манипуляции. Лично я не знаю никого из своих коллег, кому могли поступать подобные предложения», — отметила Гульнара Джурабаева.

В рабочей комиссии по рассмотрению жалоб ИА «24.kg» также подчеркнули, что ни один из кандидатов или наблюдателей от НПО не требовал аннулировать результаты выборов. Сегодня, добавим, последний день, когда можно обратиться с подобным заявлением. 
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