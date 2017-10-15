Избирателей в Бишкеке отправляют на участок в закрытую школу. Об этом они сообщили ИА «24.kg».

«В Ленинском районе я не смогла найти свой избирательный участок. Раньше мы голосовали на участке 1047, расположенном в школе №25, но она в настоящее время на ремонте. Пошла в соседнюю школу №47, там меня вновь отправили в школу 25, а затем в БГУ на участок №1061. Но и там меня в списках не оказалось. Вместе со мной многие граждане просто разворачивались и уходили. Мы просто не смогли проголосовать», — посетовала бишкекчанка.