Завтра день тишины

«Согласно части 1 статьи 23 Конституционного закона Кыргызской Республики «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» 14 октября 2017 года в Кыргызстане объявляется днем тишины», — сообщила Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов.

Уточняется, что в этот день, помимо кандидатов на должность президента Кыргызстана, также не имеют права проводить агитационную кампанию средства массовой информации и интернет-издания, аккредитованные ЦИК.

Отмечается, что в случае нарушения участниками избирательного процесса правил дня тишины ЦИК вправе применить к ним соответствующие меры.