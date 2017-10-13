20:23
+17
USD 68.43
EUR 81.18
RUB 1.19
Выборы

Завтра день тишины

«Согласно части 1 статьи 23 Конституционного закона Кыргызской Республики «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» 14 октября 2017 года в Кыргызстане объявляется днем тишины», — сообщила Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов.

Уточняется, что в этот день, помимо кандидатов на должность президента Кыргызстана, также не имеют права проводить агитационную кампанию средства массовой информации и интернет-издания, аккредитованные ЦИК.

Отмечается, что в случае нарушения участниками избирательного процесса правил дня тишины ЦИК вправе применить к ним соответствующие меры. 
Ссылка:
просмотров: 279
Версия для печати
Материалы по теме
Чем запомнились кандидаты в Кыргызстане?
Зампредседателю Центризбиркома понятна позиция казахских коллег
Наблюдатели Казахстана все-таки будут отслеживать выборы президента Кыргызстана
Народные дружинники уже начали работать в Кыргызстане
ГКНБ передал Генпрокуратуре материалы по Омурбеку Бабанову
Азимбек Бекназаров пока из большой политики не уходит
Бекназаров: Власть дала для честных выборов только стадионы и 15 минут в эфире
Независимые наблюдатели будут работать на 500 избирательных участках
Правительство КР: Выборы президента пройдут прозрачно и на высоком уровне
Почему Азимбек Бекназаров снял свою кандидатуру с выборов президента
Популярные новости
Дебаты между кандидатами в&nbsp;президенты. График выступлений Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений
Пользователи соцсетей назвали Темира Сариева опытным государственником Пользователи соцсетей назвали Темира Сариева опытным государственником
Избирателям Кыргызстана недостаточно информации о&nbsp;кандидатах в&nbsp;президенты Избирателям Кыргызстана недостаточно информации о кандидатах в президенты
Темир Сариев: У&nbsp;нас будет единый и&nbsp;дружный народ Темир Сариев: У нас будет единый и дружный народ
Бизнес
Mega iTV&nbsp;&mdash; окно в&nbsp;мир цифрового телевидения Mega iTV — окно в мир цифрового телевидения
Как получить 1&nbsp;гигабайт Интернета от&nbsp;О! бесплатно? Как получить 1 гигабайт Интернета от О! бесплатно?
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил присутствие в&nbsp;Баткенской области Мобильный оператор О! увеличил присутствие в Баткенской области
Платежные терминалы MegaCom&nbsp;&mdash; всегда под рукой! Платежные терминалы MegaCom — всегда под рукой!