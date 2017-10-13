Член ЦИК Казахстана отказался наблюдать за выборами в Кыргызстане

«Член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Марат Сарсембаев отказался наблюдать за выборами в Кыргызстане из-за высказываний Алмазбека Атамбаева», — передает корреспондент Tengrinews.kz.

«7 октября 2017 года президент Кыргызстана выступил с речью, в которой он обвинил Казахстан в грубом вмешательстве в дела Кыргызстана, в частности, в процесс выборов президента страны. Я, как член избиркома, имеющий немалый опыт в наблюдении за выборами во многих странах мира, считаю надуманными публичные высказывания о грубом вмешательстве Республики Казахстан в дела Республики Кыргызстан. Также, желая не допускать какие бы то ни было действия, которые могли бы дать малейший повод обвинить нашу страну в чем бы то ни было, заявляю об отказе поездки в Кыргызстан для осуществления наблюдения за президентскими выборами и прошу коллег поддержать мое заявление», — заявил в ходе заседания членов ЦИК РК Марат Сарсембаев.

Как передает издание, коллеги Сарсембаева поддержали его отказ наблюдать за ходом выборов в Кыргызстане.

Напомним, в воскресенье, 15 октября, в Кыргызстане пройдут выборы президента. На пост претендует 11 человек. В их числе три бывших премьер-министра страны.

Ранее политологи отметили, что среди явных фаворитов предвыборной гонки двое кандидатов — Сооронбай Жээнбеков и Омурбек Бабанов.