В день выборов президента за рубежом откроется 37 избирательных участков

В день выборов президента, 15 октября, за рубежом откроется на территории посольств и консульств КР 37 избирательных участков. Самое большое количество - в России.

Как сообщалось ранее, участие в голосовании смогут принять 18 тысяч 580 человек. Они прошли необходимую процедуру. То есть встали на консульский учет и сдали биометрику. ИА «24.kg» представляет список избирательных участков, где наши соотечественники за границей смогут исполнить свой гражданский долг.

1 Россия

УИК № 9001 — Посольство КР в РФ. Адрес: ул. Большая Ордынка, д. 64.

Кроме того, дипмиссия Кр в РФ организовывает избирательные участки под номерами 9002, 9003, 9004 в Санкт-Петербурге, Красноярске, Владивостоке. По всей интересующей информации, в частности, об их месторасположении можно обратиться по телефону 00-7-499 237-46-01.

Участок № 9009 откроется 15 октября на территории Генерального консульства Кыргызстана в Екатеринбурге. Адрес: ул. Большакова, 105.

В Новосибирске проглосовать можно будет в здании вице-консульства. УИК № 9010. Адрес: ул. Крылова, 64/1.

2 Индия

Кыргызстанцы, проживающие в этой стране, могут прийти на избирательныйв посольство, расположенное по адресу: Нью-Дели-110057, А 10/11, Васант Вихар.

3 Туркменистан

Кыргызстанцы будут голосовать 15 октября также на территории посольства. УИК 9011. Адрес: Ашхабад, Гарашсызлык шаелы, д. 17.

4 Азербайджан

Избиратели из КР могут опустить бюллетень в урну также в посольстве, которое расположено по адресу: Баку, Наримановский р-н., ул. Джафар Джабарлы, 44, бизнес-центр, 11-й этаж. Участок № 9012.

5 Япония

Можно будет проглосовать 15 октября также в посольстве. Участок № 9019. Адрес: Токио, Минато-ку, Мита 1-5-7.

6 Украина

Участок № 9022 находится также в посольстве. Адрес: Киев, ул. Павловская, 26/41, секция 5/А, офис 108.

7 Беларусь

Участок № 9023. Адрес: Минск, ул. Старовиленская, д. 57.

8 Таджикистан

Участок № 9024. Адрес: Душанбе, ул. Соид-Носир, 56а.

9 Узбекистан

Участок № 9025. Адрес: Ташкент, 6-й проезд, ул. Ниязбек, д. 30.

10 Казахстан

Избиратели будут голосовать на территории посольства в Астане.

Адрес: Дипломатический городок, В-5. УИК № 9028. И в Генеральном косульстве в Алматы. Участок № 9027. Адрес: ул. Луганская, 30А.

11 Германия

Здесь будут открыты три участка. На территории посольства в Берлине. УИК №9029. Адрес: Otto-Suhr-Allee 146, 10585 Berlin.

Консульское агентство во Франкфурте. УИК №9030. Адрес: Bronnersttase 20, 60313. И в отделении посольства в Бонне. УИК №9031 Адрес: Aennchenstrasse 61, 53177, Bonn.

12 Австрия

Посольство Кыргызстана в Вене. УИК №9032. Адрес: Invalidenstr. 3/8, 1030 Vienna.

13 США

Посольство КР в Соединенных Штатах Америки. Участок №9034. Адрес: Массачусетс авеню 2360, Округ Колумбия.

14 Турция

Для кыргызстанцев избирательные участки будут открыты в Стамбуле и Анкаре. Посольство в Анкаре. Участок №9036. Адрес: Turan Gunes Bulvari Galip Erdem caddesi No. 25,Yildiz/Oran-Ankara 06450. Генаральное консульство в Стамбуле. УИК №9035. Адрес: Lamartin Caddesi No:7, Taksim, 34437 Beyoğlu, İstanbul.

15 Бельгия

УИК на территории посольства. №9037. Адрес: 47, rue de l`Abbaye/Abdijstraat 1050, Bruxelles/Brussel, Royaume de Belgique.

16 Великобритания

Посольство в Лондоне. УИК №9038. Адрес: Лондон W1U 6BJ, Аскот Хауз119, ул. Крауфорд.

17 Швейцария

Посольство в Женеве. УИК №9039. Адрес: Rue du Lac 4-6, 1207 Geneve, Confederation Suisse.

18 Китай

Здесь избиратели смогут проголосовать в посольстве в Пекине и в Генеральном консульстве в Гуаньчжоу.

Пекин. Посольство. УИК № 9040. Адрес: H 10/11 King's Villas 18, Xiaun Road, Beijing 100016.

Гуаньчжоу. УИК №9041. Адрес: 510620, КНР, Гуанчжоу, Tianhe Road, Grand Tower № 228, room № 707.

19 Корея

Посольство. УИК №9042. Адрес: Namsong B/D 403 Itaewon dong, 260-199, Yougsan-gu Seoul, Republic of Korea 140-22.

20 Иран

УИК №9043 в посольстве в Тегеране. Адрес: 1957935611, bldg. 12, 5th Naranjestan Alley, Pasdaran street.

21 ОАЭ

Кыргызстанцы смогут прийти и проголосовать в здании Генерального консульства, расположенном по адресу: Dubai, Deira, Al Ras, Green Tower Bldg, Office No. 302. УИК №9044. И в посольстве в Абу-Даби. УИК №9051. Адрес: Bayn Al Jessrain villa-5.

22 Саудовская Аравия

Посольство в Эр-Рияде, где будет открыт участок №9045. Адрес: Эр-Рияд, район им. Короля Фахада,

ул.Мухаммед Хамид Аль Фикки, 32.

23 Кувейт

УИК №9046 в посольстве Кыргызстана. Адрес: Эль-Кувейт, Сурра район, 6-й блок, 13-к., 34-я вилла.

24 Малайзия

УИК №9047 откроется на территории посольства в Куала Лумпуре. Адрес: Куала Лумпур 50400, 10th floor, Wisma Sin Heap Lee, 346 Jalan Tun Razak.

25 Пакистан

House №163, Str.36, Sector F-10/1, 44000.

26 Катар

15 октября будет создан на территории дипломатического представительства КР в Исламабаде. Адрес:

УИК №9049 откроется также в посольстве по адресу: Доха, дом N7, ул. 963,

New Doha District (Lejbailat) 64, PO BOX 23551.