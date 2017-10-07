В день выборов президента за рубежом откроется 37 избирательных участков

В день выборов президента, 15 октября, за рубежом откроется на территории посольств и консульств КР 37 избирательных участков. Самое большое количество - в России.
Как сообщалось ранее, участие в голосовании смогут принять 18 тысяч 580 человек. Они прошли необходимую процедуру. То есть встали на консульский учет и сдали биометрику. ИА «24.kg» представляет список избирательных участков, где наши соотечественники за границей смогут исполнить свой гражданский долг.
1Россия
УИК № 9001 — Посольство КР в РФ. Адрес: ул. Большая Ордынка, д. 64.
Кроме того, дипмиссия Кр в РФ организовывает избирательные участки под номерами 9002, 9003, 9004 в Санкт-Петербурге, Красноярске, Владивостоке. По всей интересующей информации, в частности, об их месторасположении можно обратиться по телефону 00-7-499 237-46-01.
Участок № 9009 откроется 15 октября на территории Генерального консульства Кыргызстана в Екатеринбурге. Адрес: ул. Большакова, 105.
В Новосибирске проглосовать можно будет в здании вице-консульства. УИК № 9010. Адрес: ул. Крылова, 64/1.
2ИндияКыргызстанцы, проживающие в этой стране, могут прийти на избирательный участок № 9008 в посольство, расположенное по адресу: Нью-Дели-110057, А 10/11, Васант Вихар.
3Туркменистан
Кыргызстанцы будут голосовать 15 октября также на территории посольства. УИК 9011. Адрес: Ашхабад, Гарашсызлык шаелы, д. 17.
4Азербайджан
Избиратели из КР могут опустить бюллетень в урну также в посольстве, которое расположено по адресу: Баку, Наримановский р-н., ул. Джафар Джабарлы, 44, бизнес-центр, 11-й этаж. Участок № 9012.
5Япония
Можно будет проглосовать 15 октября также в посольстве. Участок № 9019. Адрес: Токио, Минато-ку, Мита 1-5-7.
6Украина
Участок № 9022 находится также в посольстве. Адрес: Киев, ул. Павловская, 26/41, секция 5/А, офис 108.
7Беларусь
Участок № 9023. Адрес: Минск, ул. Старовиленская, д. 57.
8Таджикистан
Участок № 9024. Адрес: Душанбе, ул. Соид-Носир, 56а.
9Узбекистан
Участок № 9025. Адрес: Ташкент, 6-й проезд, ул. Ниязбек, д. 30.
10Казахстан
Адрес: Дипломатический городок, В-5. УИК № 9028. И в Генеральном косульстве в Алматы. Участок № 9027. Адрес: ул. Луганская, 30А.
11Германия
Здесь будут открыты три участка. На территории посольства в Берлине. УИК №9029. Адрес: Otto-Suhr-Allee 146, 10585 Berlin.
Консульское агентство во Франкфурте. УИК №9030. Адрес: Bronnersttase 20, 60313. И в отделении посольства в Бонне. УИК №9031 Адрес: Aennchenstrasse 61, 53177, Bonn.
12 Австрия
Посольство Кыргызстана в Вене. УИК №9032. Адрес: Invalidenstr. 3/8, 1030 Vienna.
13США
Посольство КР в Соединенных Штатах Америки. Участок №9034. Адрес: Массачусетс авеню 2360, Округ Колумбия.
14Турция
Для кыргызстанцев избирательные участки будут открыты в Стамбуле и Анкаре. Посольство в Анкаре. Участок №9036. Адрес: Turan Gunes Bulvari Galip Erdem caddesi No. 25,Yildiz/Oran-Ankara 06450. Генаральное консульство в Стамбуле. УИК №9035. Адрес: Lamartin Caddesi No:7, Taksim, 34437 Beyoğlu, İstanbul.
15Бельгия
УИК на территории посольства. №9037. Адрес: 47, rue de l`Abbaye/Abdijstraat 1050, Bruxelles/Brussel, Royaume de Belgique.
16Великобритания
Посольство в Лондоне. УИК №9038. Адрес: Лондон W1U 6BJ, Аскот Хауз119, ул. Крауфорд.
17Швейцария
Посольство в Женеве. УИК №9039. Адрес: Rue du Lac 4-6, 1207 Geneve, Confederation Suisse.
18Китай
Здесь избиратели смогут проголосовать в посольстве в Пекине и в Генеральном консульстве в Гуаньчжоу.
Пекин. Посольство. УИК № 9040. Адрес: H 10/11 King's Villas 18, Xiaun Road, Beijing 100016.
Гуаньчжоу. УИК №9041. Адрес: 510620, КНР, Гуанчжоу, Tianhe Road, Grand Tower № 228, room № 707.
19Корея
Посольство. УИК №9042. Адрес: Namsong B/D 403 Itaewon dong, 260-199, Yougsan-gu Seoul, Republic of Korea 140-22.
20Иран
УИК №9043 в посольстве в Тегеране. Адрес: 1957935611, bldg. 12, 5th Naranjestan Alley, Pasdaran street.
21ОАЭ
Кыргызстанцы смогут прийти и проголосовать в здании Генерального консульства, расположенном по адресу: Dubai, Deira, Al Ras, Green Tower Bldg, Office No. 302. УИК №9044. И в посольстве в Абу-Даби. УИК №9051. Адрес: Bayn Al Jessrain villa-5.
22Саудовская Аравия
Посольство в Эр-Рияде, где будет открыт участок №9045. Адрес: Эр-Рияд, район им. Короля Фахада,
ул.Мухаммед Хамид Аль Фикки, 32.
23Кувейт
УИК №9046 в посольстве Кыргызстана. Адрес: Эль-Кувейт, Сурра район, 6-й блок, 13-к., 34-я вилла.
24Малайзия
УИК №9047 откроется на территории посольства в Куала Лумпуре. Адрес: Куала Лумпур 50400, 10th floor, Wisma Sin Heap Lee, 346 Jalan Tun Razak.
25ПакистанИзбирательный участок №9048 15 октября будет создан на территории дипломатического представительства КР в Исламабаде. Адрес: House №163, Str.36, Sector F-10/1, 44000.
26Катар
УИК №9049 откроется также в посольстве по адресу: Доха, дом N7, ул. 963,
New Doha District (Lejbailat) 64, PO BOX 23551.