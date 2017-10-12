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Выборы

Азимбек Бекназаров заявил о снятии своей кандидатуры с выборов

Азимбек Бекназаров заявил о снятии своей кандидатуры c президентской гонки. Об этом он сказал  в прямом эфире ОТРК во время дебатов кандидатов на пост президента Кыргызстана.

По его словам,  сейчас у людей нет возможности выбора. «Вот месяц идет предвыборная гонка. А в финал гонки выходят деньги и власть. Я отказываюсь участвовать в финале», - сообщил Азимбек Бекназаров.

Он также обратился к президенту с призывом противостоять тем, кто готов захватить власть. «За стабильность, за единство народа вы несете персональную ответственность. Я попрошу вас противостоять тем, кто хочет за деньги зарубежных олигархов получить власть. Мы в этом вас поддержим», - заявил Азимбек Бекназаров.

В теледебатах участвуют Адахан Мадумаров, Азимбек Бекназаров, Арсланбек Малиев и Темир Сариев. Еще один кандидат -  Сооронбай Жээнбеков - не пришел. 
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