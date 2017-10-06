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Выборы

Бакыт Торобаев снял кандидатуру с президентских гонок в пользу Омурбека Бабанова

Лидер партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев снял свою кандидатуру с президентских гонок в пользу Омурбека Бабанова. Соответствующее заявление политик сделал во время встречи с жителями города Кочкор-Аты Джалал-Абадской области.

Бакыт Торобаев отметил, что написал заявление в ЦИК сегодня.

«Почему я снял свою кандидатуру? Потому что я поддерживаю кандидата в президенты Омурбека Бабанова. Мы объединились ради нашей страны, чтобы вместе развивать нашу с вами родину! Вам не надоела коррупция в нашей стране? Вы хотите, чтобы ваши дети продолжали устраиваться на государственную службу с помощью взяток после того, как вы дали им образование, вкладывали все силы и средства на обучение в школах, а потом в вузах? Или вы хотите, чтобы ваши дети в поисках лучшей жизни продолжали уезжать за рубеж, а вы каждый день беспокоились за них?» - обратился Торобаев к кыргызстанцам.

Он отметил, что Омурбек Бабанов борется за новую жизнь кыргызстанцев, за реформы, за развитый Кыргызстан.

«И я хочу бороться вместе с ним! Я тоже хочу лучшей жизни для кыргызстанцев! Мы видим, что происходит в стране – ухудшение качества образования, медицинских услуг, безработица! Поэтому задумайтесь о своем будущем, не бойтесь никого и не обманывайтесь, делайте правильный выбор! Мы будем работать ради вас!» - призвал Бакыт Торобаев.

Изготовитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg», г.Бишкек, ул. Шопокова, 121/1. Заказчик: кандидат на должность президента КР О.Т.Бабанов. Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Ч.Э.Тогузбаева, дата: 06.10.2017 г. Тираж: 1.
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